Wat doen warmere zomers met ons temperament of drankgebruik?

Uit de cijfers over alcoholconsumptie in Europa, blijkt dat in het noorden en oosten meer wordt gedronken dan in het zuiden. Al zijn die verschillen minder groot dan gedacht, vooral in Scandinavië. "Dat komt doordat de overheid in die landen strenge maatregelen heeft genomen om het alcoholgebruik terug te dringen. Als gevolg daarvan is het alcoholgebruik sterk afgenomen: in de eerste helft van de vorige eeuw was het schrikbarend hoog. Nu is het vergelijkbaar met Nederland", zegt Ninette van Hasselt van het Trimbos instituut.

Toch is de alcoholconsumptie in Finland nog steeds fors, net als in Rusland en veel voormalige Oostbloklanden. Finland heeft ook een strenge alcoholwetgeving, maar de Finnen halen illegaal veel wodka uit Rusland.