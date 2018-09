NHG-grens omhoog door stijgende huizenprijzen

Stijgende huizenprijzen

Begin dit jaar steeg het bedrag dat maximaal geleend mag worden om voor de verzekering in aanmerking te komen ook al. Dat komt doordat de huizenprijzen in hoog tempo stijgen.

Het Kadaster maakte vanochtend bekend dat de gemiddelde koopsom in de maand augustus 294.203 euro was. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldde tegelijkertijd dat koopwoningen in augustus 9,3 procent duurder waren ten opzichte van het jaar ervoor.