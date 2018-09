Weer naar school na ongeluk Oss: 'Dit biedt de leerlingen houvast'

Op basisschool De Korenaer was de verslagenheid gisteren enorm. De school bleef 's middags dicht. Ouders en verzorgers van de leerlingen kwamen bij elkaar in een sportzaal in Oss.

De school opent vanochtend weer zijn deuren, de leraren volgen een aangepast programma en staan stil bij de gebeurtenissen. Ook is er een condoleanceregister. "Er komt in deze periode enorm veel op een school af", vertelde Fiddelaers gisteravond al in het radioprogramma Met het Oog op Morgen.

Fiddelaers deed promotieonderzoek naar rouw op scholen en ontwikkelde lesmateriaal voor dit soort situaties. Volgens haar is het belangrijkste dat de school overzicht houdt en goed kijkt naar wat de leerlingen nodig hebben. Daarbij is voor de leerkrachten een grote rol weggelegd. "Het is goed om het verdriet onder woorden te brengen en het te duiden. Als leerkracht ben jij het houvast. Ze kijken naar jou."

Luister het gesprek met de rouwdeskundige hier terug: