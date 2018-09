President Tran Dai Quang (61) van Vietnam is overleden. Volgens de Vietnamese staatstelevisie stierf hij aan een ernstige ziekte in een militair ziekenhuis in Hanoi. Wat die ziekte was, is niet gezegd.

Het presidentschap van Vietnam is een vooral ceremoniƫle functie. De posities van premier en hoofd van de communistische partij zijn belangrijker.

Quang was president sinds april 2016. Woensdag is hij voor het laatst in het openbaar gezien, bij de ontvangst van een delegatie uit China.