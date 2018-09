Wekdienst 21/9: uitspraak in zaak baby Hannah en vervolg Prinsjesdagdebat

Goedemorgen! De rechter doet uitspraak in de zaak tegen de ouders van het baby'tje Hannah, die door haar biologische ouders werd ontvoerd, terwijl ze was ondergebracht bij een pleeggezin. En premier Rutte beantwoordt in de Kamer vragen tijdens het vervolg van de Algemene Politieke Beschouwingen.

De dag begint met buien en vooral in het noordwesten kunnen daarbij zware windstoten voorkomen. 's Middags klaart het op en neemt de wind iets in kracht af. In het noorden blijft een bui mogelijk, soms met onweer. De komende dagen blijft het wisselvallig.