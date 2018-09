Hiphop-grootheid Suge Knight bekent doodslag, krijgt 28 jaar cel

De invloedrijke hiphop-producer Marion 'Suge' Knight heeft een deal gesloten met de openbaar aanklager in Los Angeles. Hij staat terecht omdat hij in 2015 na een ruzie twee mannen overreed met zijn pick-up uit de monstertruck-klasse. Een van hen overleed daardoor, de ander raakte zwaargewond.

De 53-jarige Suge Knight, die samen met de uiterst succesvolle rapper en hiphopproducent Dr. Dre in de jaren 90 de platenmaatschappij Death Row Records oprichtte, verzet zich niet langer tegen de beschuldiging van doodslag, wat neerkomt op een bekentenis. Hij krijgt vermoedelijk een celstraf van 28 jaar. Zijn proces begint over enkele dagen en als de aanklacht moord of poging tot moord was geweest had hij levenslang kunnen krijgen.

Volgens de aanklagers heeft hij een dodelijk en gevaarlijk wapen gebruikt toen hij in januari 2015 in Compton, een voorstad van Los Angeles, met zijn Ford F-150 Raptor moedwillig zijn slachtoffers overreed. Dat gebeurde na een hooglopende ruzie op de set van een trailer voor de speelfilm Straight Outta Compton, over de hiphopgroep N.W.A. waar Dr. Dre ooit deel van uitmaakte. Knight komt zelf ook als personage voor in de film.

Overvallen

Suge Knight was op het moment van de ruzie op borgtocht vrij. Hij had vastgezeten wegens een roofoverval. Nadat hij de mannen had overreden ging hij ervandoor, maar hij werd later opgepakt. Zijn advocaten betoogden dat hij zijn slachtoffers per ongeluk had aangereden toen hij probeerde te vluchten, omdat hij dacht dat ze hem wilden overvallen.

Maar de aanklagers stelden dat Suge Knight een van hen uit het raam van zijn wagen had geslagen en vervolgens achteruit rijdend zijn slachtoffers tegen de grond werkte, waarna hij opzettelijk over hen heen reed. Het voorval is vastgelegd door bewakingscamera's van een hamburgerrestaurant op het terrein waarvan de ruzie zich afspeelde.

De rechter doet op 4 oktober uitspraak tegen Suge Knight.