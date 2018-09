De Efteling mag uitbreiden, ondanks bezwaren omwonenden

De gewijzigde plannen konden vanavond op een meerderheid in de gemeenteraad van Loon op Zand rekenen. Uiteindelijk, want veel partijen dienden moties en amendementen in. De partijen hadden onder meer zorgen over de afhandeling van het verkeer richting het park, geluidsoverlast en de leefbaarheid in de omgeving van de Efteling.

De raadsvergadering duurde veel langer dan gepland. Pas rond 23.30 uur werd het besluit definitief genomen. Wethouder Gerard Bruijniks beloofde dat de verkeersontwikkeling getest en gecontroleerd zal worden en alternatieven mogelijk zijn als er toch problemen ontstaan. De Efteling draait op voor eventuele extra kosten, is vastgelegd.

De Stichting Behoud Natuur en Leefomgeving Kaatsheuvel heeft gedreigd met een rechtszaak.