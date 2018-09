KLM schrapt vluchten vanwege zware windstoten vrijdag

Luchtvaartmaatschappij KLM schrapt uit voorzorg morgen honderd retourvluchten. Er wordt stormachtig weer verwacht, het KNMI geeft code geel af voor alle provincies behalve Limburg.

"We weten nu al dat niet alle vluchten kunnen worden uitgevoerd", zegt een woordvoerder van KLM. Daarom is een reeks vluchten van en naar Europese bestemmingen preventief geschrapt. Passagiers worden omgeboekt naar latere vluchten. De meest actuele informatie staat op de storingspagina van Schiphol.

Zware windstoten

Vooral in de ochtend worden er zware windstoten verwacht. Die kunnen volgens het KNMI oplopen tot 95 kilometer per uur in het Waddengebied. Landinwaarts zijn de windstoten maximaal 80 tot 85 kilometer per uur.

Langs de westkust wordt windkracht 8 verwacht, landinwaarts windkracht 5. Voor de kustprovincies geldt ook in het begin van de avond een waarschuwing wegens zware windstoten. In de rest van het land vervalt code geel in de loop van de middag.