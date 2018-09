Bobi Wine (op krukken) weer in Uganda

De Ugandese rapper en oppositieleider Bobi Wine is weer terug in Kampala. Hij werd vorige maand opgepakt en vastgezet wegens landverraad en reisde na betaling van zijn borgtocht naar de Verenigde Staten. Daar zou hij behandeld zijn aan zijn verwondingen, die hij naar eigen zeggen in de cel had opgelopen.

Het Ugandese leger ontkent dat Wine is gemarteld toen hij vastzat. Wine werd opgesloten omdat zijn aanhangers stenen hadden gegooid naar een konvooi van president Museveni. Zijn arrestatie en vermeende mishandeling werd internationaal scherp veroordeeld.

De 36-jarige politicus, die eigenlijk Robert Kyagulanyi heet, zat in een rolstoel toen hij naar de VS ging en liep nu bij terugkeer op het vliegveld van Kampala nog op krukken. Het leek erop alsof een regeringsleider of koning was aangekomen, zegt correspondent Koert Lindijer. "Iemand als de paus, zo groot was de beveiliging rond de luchthaven. De autoriteiten wilden voorkomen dat hij een heldenontvangst zou krijgen."

President Museveni, die in eigen land fel onder vuur ligt, had daarom alle demonstraties vandaag verboden en liet Wine meteen op de luchthaven oppikken.

In Kampala werd hij door een enthousiaste menigte onthaald: