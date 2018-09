'Actief plasbeleid nodig voor miljoenen Nederlanders met plasprobleem'

Uit eerder onderzoek blijkt dat mensen zich schamen voor hun plasklachten; het is een intiem probleem dat niet snel besproken wordt. Voor veel mensen zijn ernstige plasklachten een reden om thuis te blijven, uit angst ergens anders niet op tijd een toilet te vinden.

Meest plasvriendelijke gemeente

De Continentie Stichting Nederland (CSN) vindt het daarom belangrijk dat gemeenten een actief plasbeleid hebben. De gemeente 's-Hertogenbosch heeft het toiletbeleid -als het aan CSN ligt- het best voor elkaar. Volgens voorzitter Ruud Bosch komt dat doordat "Den Bosch stevig inzet op gastvrijheid en daar horen goede toiletvoorzieningen bij".

De gemeente 's-Hertogenbosch is aangenaam verrast door de benoeming tot 'meest plasvriendelijke gemeente'. Volgens een woordvoerder is een op zichzelf staand publiek toilet in een historische binnenstad niet makkelijk te realiseren.

Daarom zorgt de gemeente voor toiletten in bestaande gebouwen als parkeergarages of de bibliotheek. Als bezoeker kun je die eenvoudig vinden dankzij de symbolen op de voetgangersbewegwijzering.