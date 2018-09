Nooit meer geschminkte gezichten en scheurende gitaren: Kiss stopt ermee

Ook bedankt de band, die een heuse cultstatus heeft bereikt, uitgebreid zijn fans. "Alles wat we de afgelopen vier decennia hebben opgebouwd, zou nooit zijn gelukt zonder de miljoenen mensen over de hele wereld, die in die jaren de clubs, arena's en stadions hebben gevuld", schrijft de band. "Dit is de ultieme viering voor degenen die ons hebben zien optreden en een laatste kans voor degenen die dat nooit hebben ervaren."

Kiss werd in 1973 opgericht door bassist Gene Simmons en zanger Paul Stanley. De band maakte veel werk van zijn shows en de combinatie van snoeiharde gitaren, vuur, kostuums, dikke lagen make-up en uitgestoken tongen maakten de rockgroep snel populair. Met een uitstapje naar de disco en een periode zonder make-up groeide Kiss uit tot een van de best verkopende bands aller tijden. In totaal werden meer dan 100 miljoen platen verkocht. In Nederland werd Kiss vooral bekend van het disconummer I Was Made For Lovin' You.

Eerder 'afscheid'

In de jaren 2000/2001 ging Kiss ook al de wereld over met 'The Farewell Tour'. Een echt afscheid werd het alleen niet. Later bleek dat het ging om de laatste tour van de toenmalige bezetting en Kiss pakte al snel de gitaar- en schminkkoffers weer uit.

In de loop der jaren zijn er behoorlijk wat wisselingen in de band geweest. Stanley en Simmons bleven er echter altijd bij. De laatste jaren spelen ze samen met drummer Eric Singer en gitarist Tommy Hayer.

In 2015 en 2017 was Kiss voor het laatst in Nederland voor shows in de Ziggo Dome en Ahoy. Maar de populariteit van de rockende senioren (Stanley is 66, Simmons is 69) was al wel wat afgenomen, getuige het feit dat de zalen niet helemaal waren uitverkocht.