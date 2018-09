PostNL: staking heeft postbezorging amper gehinderd

Zo'n 300 postbezorgers hebben vandaag het werk neergelegd. Daar zijn vakbond FNV en PostNL het over eens. Ze zijn het echter oneens over het effect; volgens PostNL is de post overal gewoon bezorgd, volgens de vakbond niet.

"Er zijn postbezorgers die hun wijk niet hebben gelopen, dus daar is simpelweg geen post bezorgd vandaag", zegt FNV-bestuurder Ger Deleij. "Ook hebben postsorteerders niet alle post voor vandaag gesorteerd. Dus is er ook post blijven liggen."

Volgens PostNL is er desondanks amper iets gemerkt van de staking. "Er hebben zo'n 300 mensen gestaakt, op een personeelsbestand van 33.000", zegt een woordvoerster van PostNL. "Er is gewoon post bezorgd zoals iedere dag."

Onvrede

Volgens de bond ging het er ook niet om de postbezorging compleet stil te leggen. "Het is bedoeld als signaal dat er veel onvrede is over de manier waarop PostNL doorstoomt met reorganisaties zonder het personeel daarin te betrekken."

Vakbond FNV had tot de staking opgeroepen vanwege het plan om medewerkers van PostNL zelf op straat poststukken te laten sorteren. Dat zou dan niet meer worden gedaan in de sorteercentra. Dat zou honderden banen kosten, is de vrees.

Nieuwe acties

Volgens PostNL wordt er gewoon verder gepraat met de vakbond FNV. Maar de bond zegt juist te weinig te worden betrokken bij de plannen van het bedrijf. "Wij willen volwaardig aan tafel zitten om te praten over alle onderwerpen die er liggen. Zo niet, dan volgen er nieuwe acties."

Dan wil de bond ook pakketbezorgers oproepen om te staken. "Die deden vandaag niet mee, maar staan te popelen om in actie te komen tegen de almaar toenemende werkdruk", aldus Deleij.