Advocaat: Jos B. heeft geen bekentenis afgelegd

Jos B., verdachte in de zaak Nicky Verstappen, heeft geen bekentenis afgelegd. Dat meldt zijn advocaat Gerald Roethof.

Hij wil dat B. wordt vrijgelaten. De rechtbank in Maastricht beslist daar later vandaag over.

Advocaat Roethof wil niet zeggen of Jos B. daadwerkelijk ontkent betrokken te zijn geweest bij de dood van het 11-jarige jongetje. "Maar als hij zou bekennen, had ik een ander gesprek met u", zei Roethof tegen de pers bij de rechtbank in Maastricht.

Volgens Roethof is het de vraag of er genoeg bewijs is dat de dood van Nicky in 1998 te wijten is aan een misdrijf. "De doodsoorzaak is onbekend. Een natuurlijke dood kan niet worden uitgesloten."

'Geen bloedsporen'

Ook seksueel misbruik zou niet kunnen worden vastgesteld. Volgens Roethof is het dna dat van Jos B. is gevonden op de kleding van Nicky, geen bloed- of spermaspoor.

Dat dna van Jos B. is aangetroffen, zegt volgens hem niets. "Er is ook dna gevonden van vier andere mensen. Bijvoorbeeld ook van twee verschillende medewerkers van het Nederlands Forensisch Instituut. Dna verspreidt zich heel erg makkelijk."

Advocaat Gerald Roethof over het DNA-spoor: