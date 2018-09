Pechtold: Kamer zo sterk als de zwakste schakel

Toen PVV-leider Wilders in 2008 minister Vogelaar knettergek noemde was dat groot nieuws. Zoiets zei je niet in de Tweede Kamer, zo sprak je niet tegen een lid van het kabinet. De tijden zijn veranderd. "Het komt nu ieder uur wel langs, zo'n woord", zegt D66-leider Pechtold. Zelf kreeg hij gisteren in de Algemene Politieke Beschouwingen een sneer over zijn privéleven.

Het politieke debat is verhard, verzucht de D66'er die dit jaar twaalf jaar in de Tweede Kamer zit. "Ik vind dat niet goed. Het is prima dat je de samenleving een beetje meeneemt het parlement in. Maar niet op die manier." Hij denkt niet dat het toenemende tekeergaan in de Kamer goed is voor het vertrouwen van de kiezers in de politiek. "Maar je bent als groep nu eenmaal zo sterk als de zwakste schakel", zegt hij.

Het gesprek met Pechtold vanmorgen in het NOS Radio 1 Journaal ging onder meer over Wilders en partijleider Kuzu van Denk die elkaar gisteren over en weer toevoegden dat ze moesten oprotten uit Nederland. Wilders noemde Kuzu ook nog "het vergif van de samenleving". Dat was opmerkelijk. Maar het was niet, zoals destijds met Vogelaar, het nieuws van de dag.

Roddelbladen

Dat geldt ook voor de opmerking van Wilders over het privéleven van Pechtold van gisteren. Wilders refereerde aan een bericht uit de roddelbladen: "Ik weet dat hij in Meppel en andere plaatsen meer te doen heeft dan alleen wetgevend werk", zei hij vilein. Om daar, toen Pechtold protesteerde, aan toe te voegen: "Er bestaat geen grotere hypocriet in deze Kamer dan de heer Pechtold."

Volgens Wilders had Pechtold geen recht van spreken als het om het aankaarten van privékwesties gaat. Hij bracht in herinnering dat de D66-voorman in 2010 een debat heeft aangevraagd over "de privé-perikelen" van een aantal PVV-Kamerleden. In die tijd lag een aantal PVV'ers onder vuur, omdat zij mogelijk strafbare feiten hadden gepleegd. "Allemaal privézaken" volgens Wilders. "Maar daar hoorde ik u toen niet over, meneertje Pechtold", zei hij gisteren in het politieke debat over Prinsjesdag.