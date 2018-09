Cruiseschip met zieke passagiers in Rotterdam urenlang in quarantaine

Een cruiseschip dat vanochtend is aangemeerd in Rotterdam is een tijdlang in quarantaine geplaatst vanwege zieke mensen aan boord. Tientallen passagiers hadden buikklachten, vermoedelijk door het norovirus dat buikgriep veroorzaakt en zeer besmettelijk is.

Het schip met de naam AidaPerla meerde vanochtend aan, aan de Wilhelminakade in Rotterdam. Tijdens de reis meldden zich zeventig passagiers met verschijnselen van buikgriep. Ze werden aan boord verzorgd. Het zou vooral gaan om Duitsers.

Toen in Rotterdam bleek dat er zieke passagiers aan boord waren, schaalden de hulpdiensten meteen op en werd het schip in quarantaine geplaatst. Niemand mocht op of van het schip.