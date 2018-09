'Gebruik dna uit zaak-Nicky Verstappen onmogelijk voor andere zaak'

Het is juridisch onmogelijk om dna-profielen uit het onderzoek naar de dood van Nicky Verstappen te gebruiken in het onderzoek naar een andere moord in Zuid-Limburg. Dat zegt misdaadverslaggever Peter R. de Vries tegen L1. Het gaat om de moord op Isabelle Pongs in 2004.

De weduwnaar van Pongs wil dat de dna-profielen die zijn opgeslagen in de moordzaak Nicky Verstappen ook gebruikt worden om de moord op zijn vrouw te onderzoeken. Er is in de zaak-Pongs wel een dna-spoor gevonden, maar dat is niet met zekerheid van de dader, zegt het Openbaar Ministerie. Pieter Pongs is er wel van overtuigd dat het van de dader is. Hij vindt dat de 16.000 dna-profielen die in de zaak Nicky Verstappen zijn verzameld ook in de zaak van zijn vrouw moeten worden gebruikt om een match te vinden.

"Het is toch van de zotte dat dat vernietigd moet worden. We hebben het hier over twee plaatsen delict die nog geen kilometer uit elkaar liggen. Ons is ook duidelijk gezegd door deskundigen van justitie dat het iemand moet zijn uit de directe omgeving, dus uit Landgraaf. Dus waar hebben we het over?", zegt Pongs. "Het zou voor ons misschien ook wel de laatste mogelijkheid zijn om het op te lossen."

Volgens misdaadverslaggever De Vries kan dat niet. "Je kunt mensen niet binnenhalen met de belofte dat je het dna-profiel gebruikt voor een specifieke zaak en het dan achteraf ook gebruiken voor een aantal andere zaken."

Deel vernietigd

De Vries, nauw betrokken bij het onderzoek naar de dood van de elfjarige Nicky Verstappen: "Als politie en justitie vooraf hadden gezegd: er spelen in deze regio twee langdurige onopgeloste moordzaken waarbij we dit middel zouden willen inzetten, we roepen u op om in deze zaken mee te werken. Dan had dat in theorie gekund, maar dat is natuurlijk niet gebeurd."

Los van de juridische beperkingen, is het ook praktisch onmogelijk om alle dna-profielen te gebruiken. Een deel is al vernietigd. Deelnemers aan het dna-onderzoek konden namelijk aangeven dat ze wilden dat hun gegevens direct na het onderzoek bij het NFI verwijderd werden.