Na orkanen krijgen stormen nu ook namen, maar waarom?

Naamgeving vindt hij bij zo'n storm niet noodzakelijk, maar toch is dat in opkomst. Bij de Britten doen ze dat sinds een paar jaar, en volgens hetzelfde systeem als de Wereld Meteorologische Organisatie de namen voor orkanen bepaalt. De letters van het alfabet worden gevolgd en mannen- en vrouwennamen wisselen elkaar bij de naamgeving af. Na Ali volgen dit jaar Bronagh, Callum, Deirdre en Erik. In Spanje, Portugal en Frankrijk werken ze volgens eenzelfde systeem om stormen in die regio een naam te geven.

Stormen krijgen een naam mee omdat dat handiger is in de communicatie. In grotere landen waar meerdere stormen kunnen woeden kan dat nuttig zijn, zegt Kuipers Munneke. Maar voor ons land is dat niet van toepassing. "Ons land is kleiner dan een lagedrukgebied, waardoor er altijd maar één storm tegelijk is. Daarom hebben we geen aparte stormnaam met een hashtag nodig. Dat voorkomt ook een sensationeel randje."

Stormnaam kopen

In Duitsland gaat dat anders. Daar zijn stormen zelfs een commerciële aangelegenheid. Je kunt er lage- en hogedrukgebieden opkopen en een naam geven die je wil. Een lagedrukgebied kost 199 euro. Een hogedrukgebied 299 euro.

Kuipers Munneke moet daar wel om lachen. "Een hogedrukgebied is daar duurder, want die betekenen vaak goed weer en blijven meestal langer bestaan. Daar kan je wekenlang de headlines mee domineren. Lagedrukgebieden betekenen vaak slecht weer. Bovendien waaien die sneller over."