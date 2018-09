VS: denuclearisatie Noord-Korea moet in 2021 voltooid zijn

De VS wil snel weer gaan praten met Noord-Korea over denuclearisatie. Dat zegt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Pompeo nadat Noord-Korea had beloofd een belangrijke testlocatie voor raketten te sluiten.

Pompeo heeft een Noord-Koreaanse delegatie uitgenodigd om volgende week te praten in New York. Hij hoopt dat Noord-Korea stopt met zijn kernwapenprogramma voor januari 2021, rond het eind van Trumps eerste termijn als president van de VS.

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un deed toezeggingen in gesprekken met de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in in Pyongyang de afgelopen dagen. Moon zei gisteren dat de twee het eens zijn geworden over "een manier om denuclearisatie te bereiken".

Nucleaire installatie

Naast het sluiten van een belangrijke testlocatie voor raketten, onder toezicht van internationale experts, zou ook de sluiting van de grootste nucleaire installatie van het land op tafel liggen. Moon zei dat de VS daar wel iets tegenover moet stellen van Noord-Korea, maar het is niet duidelijk wat dat moet zijn.

De gesprekken tussen de VS en Noord-Korea lagen stil sinds de top met Trump en Kim in juni in Singapore. De twee leiders spraken toen urenlang over de denuclearisering van Noord-Korea en bereikten een intentieverklaring, waarin ze globale, niet-bindende afspraken maakten.

Eerder deze maand maakte het Witte Huis bekend dat de twee elkaar waarschijnlijk opnieuw gaan ontmoeten. Het is niet duidelijk wanneer dat moet gaan gebeuren.