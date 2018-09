Texaanse boerderij uit 1861 met verplaatsing gered van de sloop

Al jaren werd er in de stad gesteggeld over het zogenoemde Collingwood House. In 2009 kocht Plano het terrein waarop de grotendeels houten boerderij van twee verdiepingen stond. Plannen om het historische pand te verplaatsen, liepen op niets uit. Toen de inwoners van Plano ook nog eens tegen een voorstel stemden om het huis voor 3,5 miljoen dollar (3 miljoen euro) in ere te herstellen, leek sloop onafwendbaar.

Tot de stad op het laatste moment van mening veranderde en de 250.000 dollar die was gereserveerd voor de sloop beloofde te investeren in de verplaatsing van de boerderij, mits iemand bereid was het huis te kopen en op te knappen. Uiteindelijk wierp de familie-Haggard, die al sinds de 19de eeuw in Plano woont, zich op als redder van het huis.

In de afgelopen weken werd het huis met heftrucks op een rijdend platform getild. Een vrachtwagen sleepte het huis tergend langzaam naar het landgoed van de Haggards. Gisteren werd de verplaatsing voltooid.