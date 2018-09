Ruimteafval voor het eerst gevangen met net - harpoen en robotarm op komst

De afstand tussen het object en de satelliet was maximaal acht meter. Desondanks is de leider van het project van het Surrey Space Centre (SSC) heel tevreden. Hij stelt dat het de eerste keer is dat er succesvol in de ruimte afval is gevangen.

"Het doelwit draaide zoals je kunt verwachten van een stuk ruimteafval", zegt directeur Guglielmo Aglietti tegen de BBC. "Het net werkte precies zoals we hadden gehoopt."

Tonnen aan ruimtepuin

Afgezien van de nodige mitsen en maren is het experiment volgens ruimtevaartdeskundigen een belangrijke stap in de strijd tegen rondzwervend puin in de ruimte. "Het is bijzonder", zegt sterrenkundige Lucas Ellerbroek (UvA). "En goed dat iemand hier de verantwoordelijkheid voor neemt."

Zo'n 7500 ton aan oude satellieten, rakettrappen, of andere onderdelen en stukjes zweven door de ruimte. Tel daarbij op dat steeds meer bedrijven en landen actief zijn buiten de dampkring. Meestal op ongeveer dezelfde afstand van onze planeet.

Eerder dit jaar kwam het op drift geraakte Chinese ruimtestation Tiangong-1 terug in de atmosfeer. Het grootste gedeelte verbrandde in de dampkring. Sommige stukken kwamen in de oceaan terecht. Toch is het grootste risico de schade die ruimtepuin kan aanrichten in de ruimte, bijvoorbeeld aan ruimtestations.

Astronaut André Kuipers weet daar alles van, vertelde hij in maart tegen Nieuwsuur: