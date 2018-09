'Ik werd bijna paranoïde van het werken in Nicaragua'

Mijn Braziliaanse cameraman en ik besluiten ons daarom te vermommen als toeristen. Met een simpele fotocamera in de handbagage en een NOS-plopkap verstopt tussen de sokken. We komen zonder problemen en met onze apparatuur binnen.

Op het eerste gezicht lijkt de hoofdstad Managua een oase van rust. Maar al snel blijkt dat een oppervlakkige constatering. Bij het eerste protest dat we filmen tel ik nog geen vijftig betogers. Die worden scherp in de gaten gehouden door een indrukwekkende politiemacht van ongeveer honderd man. De meeste agenten verstoppen hun gezicht onder een bivakmuts en houden de vinger aan de trekker.

"Dat is tegenwoordig normaal", vertelt een bevriende fotograaf. "Ze maken ook foto's van je", waarschuwt hij. En inderdaad: een officier maakt met zijn mobieltje foto's van mij en mijn cameraman.

Met een groep Nicaraguaanse collega's vertrekken we de volgende ochtend naar Granada, waar een nationale protestmars is gepland. Hoewel we uren van tevoren vertrekken, komen we onderweg al flink wat zwaarbewapende politie-eenheden tegen.

In elkaar geslagen

De bevriende cameraman laat me een filmpje zien. "Hier zie je hoe een stuk of zes mannen met bivakmutsen en wapens me beroven. Mijn geld, mijn camera, alles namen ze me af", zegt hij. Het filmpje werd stiekem opgenomen door een bewoner. "Kijk, zie je die man daar", zegt de cameraman terwijl hij naar het scherm wijst. "Dat was hun leider, hij had een walkietalkie. Volgens mij was het een politieman."

Het was geen ordinaire beroving, volgens hem. "De Nationale Politie van Nicaragua stond erbij en keek ernaar. Bovendien stapten de daders bij politieagenten in de auto, ze vertrokken samen."

Een andere fotograaf vertelt me hoe hij door een groep aanhangers van Daniel Ortega in elkaar werd geslagen. Iemand maakte een foto van dat moment. "Ik wil er verder niet al teveel over praten, want ik moet hier nog werken, snap je?" Hij is bang dat een interview alleen maar meer ellende oplevert.