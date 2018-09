Bisschop De Korte nodigt Klaas Dijkhoff uit voor gesprek

Gerard de Korte, de bisschop van het bisdom Den Bosch, nodigt VVD-fractieleider in de Tweede Kamer Klaas Dijkhoff in een open brief uit voor een "kop koffie en een Bossche bol" om met hem in gesprek te gaan over de Rooms-Katholieke Kerk.

"Liberalen en katholieken hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de opbouw van ons mooie land. Volgens mij kunnen wij elkaar scherp houden", schrijft De Korte, die zijn woorden toelichtte in het radioprogramma Dit is de Dag. De brief is geplaatst op de website van NPO Radio 1.

Conflict tussen Dijkhoff en kardinaal Eijk

De fractieleider van de VVD zei maandag uit de Rooms-Katholieke Kerk te stappen. Dat deed hij vanwege een interview dat kardinaal Eijk afgelopen weekend gaf.

Eijk vond dat Dijkhoff schuld had aan het gegeven dat steeds meer kerken de deuren sluiten vanwege geldproblemen. Hij noemde de VVD'er, die in Brabant opgroeide in een katholiek gezin, een "hyperindividualist" die volgens hem geen oog had voor de sociale functie van de kerk.

De politicus heeft zich in het verleden kritisch uitgelaten over het in zijn ogen "dwingende" karakter van de kerk. Dijkhoff reageerde middels een open brief op de VVD-website op de uitlatingen van kardinaal Eijk.

Hij zei dat hij het interview met een gevoel van meewarigheid had gelezen. "In niets herkende ik de positieve waarden die leden van uw kerk in het verleden op mij hebben overgebracht", aldus Dijkhoff.

"U en uw kerk, die eens de mijne was, heeft zich de afgelopen decennia gespecialiseerd in het verjagen van veel goed, liefhebbend en sociaal volk."