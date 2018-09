Europees onderzoek naar machtspositie Amazon

De Europese Commissie start een onderzoek naar de Amerikaanse webgigant Amazon. De mededingingswaakhond gaat kijken of Amazon misbruikt maakt van verkoopgegevens van leveranciers die via de website spullen verkopen.

Amazon zou de data van die verkopers gebruiken om daar zelf voordeel uit te halen. Zo kan het bedrijf van miljardair Jeff Bezos bijvoorbeeld informatie krijgen over populaire producten of over welke doelgroep een specifiek product koopt.

Eurocommissaris Vestager van Mededinging zei op een persconferentie aan dat er enquĂȘtes verstuurd zijn naar een reeks bedrijven om zo ''de kwestie volledig in beeld te krijgen.''

Amazon was niet bereikbaar voor commentaar op de kwestie.