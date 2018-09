Gemeentehuis Halfweg voorlopig onbruikbaar door schade aan fundering

Het raadhuis van de Noord-Hollandse gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude kan voorlopig niet worden gebruikt. In een aangebouwde vleugel van het pand in Halfweg is een deel van de fundering beschadigd.

Daardoor is het kantoorgedeelte verschoven en staat de achtergevel bol. Het gaat niet om het monumentale deel van het raadhuis. Volgens burgemeester Heiliegers (VVD) is er geen acuut instortingsgevaar. "Maar het is niet verstandig om er nu mensen te laten werken."

De oorzaak van de schade wordt de komende weken onderzocht. Er waren in ieder geval geen werkzaamheden bij het raadhuis.

Belangrijke documenten

De burgemeester zelf kan zijn kantoor ook niet gebruiken. "Ik heb belangrijke documenten er nog even uitgehaald. Gelukkig is heel veel digitaal", vertelt hij.

Door de onveilige situatie moeten ambtenaren voorlopig uitwijken naar het gemeentehuis van Haarlemmermeer, in Hoofddorp. De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude gaat op 1 januari op in Haarlemmermeer.

Inwoners die een paspoort of rijbewijs willen bestellen, moeten daarvoor ook naar Hoofddorp. Vanaf maandag is de dienstverlening weer als vanouds, zegt een woordvoerster tegen NH Nieuws.

Huwelijken naar andere locatie

Het monumentale pand is ook in gebruik als trouwlocatie, maar voor een aantal stellen is dat nu niet mogelijk. "Dat is sneu", zegt burgemeester Heiliegers. "Het is een geliefde plek om in het huwelijk te treden, maar helaas kan het voorlopig niet. We puzzelen met betrokkenen over alternatieve locaties."