De weg naar beneden van TomTom: is het einde in zicht?

Het wordt opeens mogelijk om te navigeren via een gratis app op je telefoon. Google biedt sinds 2009 op Android gratis navigatie aan; iOS volgt in 2012. Daarnaast is het Israëlische navigatiebedrijf Waze in die tijd bezig met een opmars. Het bedrijf wordt in 2013 gekocht door Google. En ook Apple komt met een eigen navigatiesysteem, al maakt het wel gebruik van de data van TomTom. Het leidt zelfs even tot het gerucht dat Apple het bedrijf zou willen overnemen. Dat blijkt niet te kloppen.

Topman Harold Goddijn houdt in het begin nog hoop: "Het downloaden van gratis kaarten van Nokia en Google betekent nog niet automatisch dat mensen die kaarten dagelijks gebruiken", zegt hij in 2010. "Daar zitten nog allerlei haken en ogen aan. Het is nog te vroeg voor harde conclusies."

Van alle kanten ingehaald

Het bedrijf dat zo innovatief begon en zeker in Nederland werd bewonderd, wordt nu van alle kanten ingehaald. TomTom probeert zichzelf nog aan te passen, het focust op ingebouwde navigatiekastjes, gaat slimme horloges en camera's verkopen én komt met eigen navigatie-apps. Maar waar de concurrentie gratis is, vraagt TomTom tientallen euro's. Inmiddels is dit aangepast naar een jaarlijks abonnement van 20 euro.