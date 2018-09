Huisverkopers afgeperst met poederbrieven

De Fraudehelpdesk meldt een opmerkelijke vorm van afpersing: een aantal huiseigenaren dat recent hun woning in de verkoop heeft gezet, kreeg een poederbrief in de brievenbus.

Het is de eerste keer dat de Fraudehelpdesk met deze vorm van afpersing te maken krijgt, laat een woordvoerder van de organisatie weten.

"Deze zaak kan je hoofdpijn bezorgen"

De brieven zijn opgesteld in het Engels. In de eerste brief wordt gevraagd om 150 euro in bitcoin. Wie niet reageert, krijgt een tweede brief waarin dat bedrag is opgelopen tot 200 euro. Binnen vijf dagen moet het geld zijn overgemaakt.

Op de brieven zijn zakjes met wit poeder of chocolade geplakt. In een voorbeeldbrief die de Fraudehelpdesk op de website plaatste, staat geschreven: "Nu zit er nog aspirine bij, omdat deze zaak je hoofdpijn kan bezorgen (...) De volgende keer kan de hoofdpijn erbij zitten".

Brief niet openen

De briefschrijver legt vervolgens uit hoe de huisverkoper bitcoins kan kopen ("betalen kan makkelijk met iDeal") en overmaken. De brief eindigt met de boodschap: "Na de betaling zult u nooit meer van mij horen. Ik ben een eervolle man. Bedankt voor uw medewerking."

De Fraudehelpdesk heeft geen idee waarom de afperser(s) het specifiek heeft gemunt op huisverkopers. De politie adviseert brief en zakje niet open te maken, maar direct naar een politiebureau te brengen.