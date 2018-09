Bierbrouwende Engelse monniken internationaal erkend

Trappistenbier wordt nu ook gebrouwen in Engeland. Tynt Meadow, het donkere bier gebrouwen in de Abdij van Mount Saint-Bernard bij Leicester heeft het officiële 'Authentic Trappist Product'-keurmerk gekregen. De trappist is volgens de Internationale Vereniging Trappist het twaalfde officiële trappistenbier in de wereld.

De abdij werd gesticht in 1835. Al die tijd leefden de monniken als zuivelboeren, tot zij in 2013 de boerderij moesten sluiten. "Met de ontwikkelingen in de moderne landbouw, gecombineerd met de constante lage melkprijzen, bleef het voor ons moeilijk om de boerderij rendabel te houden. In 2013 bereikten we een punt waar het onverantwoordelijk was om door te blijven gaan", aldus de monniken.

België koploper

De abdij is zich toen gaan richten op het brouwen van bier. "We weten dat er hier in de negentiende eeuw bier werd gebrouwen." Al het werk, van het brouwen tot het inpakken, wordt gedaan door de monniken zelf. Sinds dit jaar is de brouwerij het belangrijkste vakgebied van de abdij.

Naast Tynt Meadow zijn er elf andere trappistenbrouwerijen: Westvleteren, Rochefort, Orval, Westmalle, Chimay en Achel in België; La Trappe en Zundert in Nederland; het Italiaanse Tre Fontaine; Engelszell in Oostenrijk en Spencer in de Verenigde Staten.