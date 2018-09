Alweer een top over migratie? Hadden we die niet al gehad?

De reddingsschepen moeten in het vervolg doorvaren naar die platforms buiten de EU, om de migranten daar af te zetten. Maar verder is alles rond de platforms nog onduidelijk.

Kunnen mensen rond de platforms blijven slapen? Krijgen ze er eten? Dat kan nog niemand vertellen. En nog belangrijker: waar moeten die platforms komen? Nog geen land heeft zich bij de EU gemeld om zo'n platform op te zetten.

"We kijken op dit moment naar onze gereedschapskist om te kijken wat we de kandidaatlanden kunnen bieden", zegt een diplomaat. Met handelsvoordelen of soepele visa-regelingen en natuurlijk met geld moeten alsnog landen worden gevonden. Dat proces gaat nog wel even duren, al kan er meer tempo komen als de regeringsleiders vandaag in Salzburg de gereedschapskist flink vullen met cadeautjes.

Opvangcentra binnen de EU

"Nee, zo'n centrum oprichten in Nederland ligt niet voor de hand", zei premier Rutte al op de top in juni. En dat is precies het probleem. Centra moeten er komen, maar waar, dat laat iedereen in het midden.