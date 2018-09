Zorgen op Urk na serie branden

Burgemeester Van Maaren (CDA) van Urk is bezorgd over een reeks branden in zijn dorp. Sinds eind augustus was op zeker dertien plaatsen brand.

Op de laatste avond van augustus was er brand in een bedrijfspand. Daarna werden er vooral kleine branden geteld, in onder meer hooi, auto's en bootjes.

Gisteren werd vlak naast de brandweerkazerne een keet in brand gestoken. De politie kan nog niet zeggen of er een verband is tussen de branden.

Maar burgemeester Van Maaren zegt dat het lijkt op opzet. "Dat baart me zorgen", zegt hij tegen Omroep Flevoland. "Ik snap dat de bevolking ook die zorgen heeft." Van Maaren heeft aan de politie gevraagd om extra toezicht te houden.