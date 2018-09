Nog meer betonproblemen in Belgische kerncentrales

De Belgische kerncentrales in Doel en Tihange hebben te maken met meer betonproblemen dan eerder werd aangenomen. Bij een inspectie bleek dat het beton in de bunkerplafonds van nog twee reactoren niet aan de eisen voldoet.

De gebreken kwamen aan het licht bij inspecties van exploitant Engie Electrabel, meldt nucleaire waakhond FANC. Die stelt dat er geen risico's zijn voor de bevolking, de werknemers en het milieu. De kerncentrales hebben in totaal zeven reactoren.

Voor zowel reactor Tihange 2 als Doel 4 wordt nu bekeken hoe het herstel moet worden uitgevoerd. Ze kunnen pas weer worden opgestart als de betreffende gebouwen aan de eisen voldoen. De reparaties in Tihange 3 zijn bezig. Die in Doel 3 zijn klaar.

Zorgen in Nederland

Eerder dit jaar werd al bekend dat het beton in bunkers met noodsystemen in twee reactoren van de centrales niet in orde was.

Over de veiligheid van de centrales bij Luik en Antwerpen heersen veel zorgen in de buurlanden. De afspraak is dat Belgiƫ alle kerncentrales in 2025 gaat sluiten.

Raadsleden en burgemeester Petter van de gemeente Bergen op Zoom maken zich zorgen over de veiligheid. Ze hebben een brief naar de minister en staatssecretaris gestuurd. Petter vraagt zich af of de kerncentrale niet eerder moet sluiten, schrijft Omroep Brabant.