Klaver: 'De echte probleemwijk is de Zuidas'

GroenLinks vindt dat de echte probleemwijk in Nederland de Zuidas is. Bij de Algemene Beschouwingen in de Tweede Kamer zei partijleider Klaver dat er een crisis is in de publieke sector.

Hij vindt dat banken zich arrogant opstellen tegenover de samenleving. Hij verwees naar de schikking die ING onlangs trof met justitie. "Nederland, met de VVD voorop, staat op de rem als het gaat om het gezond maken van de financiƫle sector", zei hij.

Samen met SP en PvdA komt GroenLinks met diverse voorstellen om de plannen van het kabinet bij te stellen. In een tegenbegroting stellen ze onder meer voor de banken meer belasting te laten betalen, de dividendbelasting in stand te laten, de btw-verhoging op boodschappen niet door te laten gaan en het eigen risico in de ziektekosten te halveren. Volgens de partijen moet er meer ruimte komen voor loonstijgingen in de zorg en het onderwijs en bij politie en sociale advocatuur.