Celstraf voor huisarts die seks had met minderjarige

Een huisarts uit Rotterdam is veroordeeld tot een jaar cel voor ontucht met een 14-jarige jongen. Als huisarts had hij moeten beseffen wat de gevolgen van de ontucht zouden zijn voor de jongen, stelt de rechtbank.

Het Openbaar Ministerie had anderhalf jaar celstraf geƫist tegen de 53-jarige man. De huisarts heeft bekend dat hij twee keer seks heeft gehad met de minderjarige jongen.

Ook een voormalig D66-raadslid uit Capelle aan den IJssel heeft seks gehad met de jongen. Hij is veroordeeld tot drie jaar cel. Een andere man is eerder dit jaar in deze zaak al veroordeeld tot twee jaar cel voor ontucht.

Dubbelleven

De huisarts had de 14-jarige jongen leren kennen via internet. De man had een gezin maar leidde jarenlang een dubbelleven. Hij maakte via homosites seksafspraken met mannen, onder wie de jongen. De huisarts zei dat hij niet wist dat hij minderjarig was.

Aanvankelijk kon de huisarts in zijn praktijk aan het werk blijven maar na de rechtszaak twee weken geleden was hij daar niet meer welkom.

Het OM heeft de zaak van de huisarts aangemeld bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Die heeft nog geen beslissing genomen of de man zijn beroep mag blijven uitoefenen.