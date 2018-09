Kleuter belandt in ondergrondse vuilcontainer

Een 4-jarig jongetje uit Zevenbergen beleefde gistermiddag angstige momenten. Tijdens het spelen kwam de kleuter vast te zitten in een ondergrondse vuilcontainer. De brandweer rukte uit om hem uit zijn benarde positie te bevrijden.

Het jongetje was met een vriendje buiten aan het spelen. Volgens de brandweer ging de kleuter nietsvermoedend in een geopende bak van de container zitten. Zijn vriendje deed de klep al spelend dicht. Daarop viel het jongetje enkele meters naar beneden en belandde vervolgens op een berg volle vuilniszakken.

Een omstander waarschuwde de hulpdiensten, waaronder een kraanwagen. Eenmaal bij de container aangekomen, konden brandweerlieden al snel met een sleutel het zijluik van de ondergrondse bak openmaken. De kraan hoefde niet te worden gebruikt.

Met behulp van een ladder werd het kind naar boven gehaald en kon zijn moeder hem in haar armen sluiten. Het slachtoffertje bleef ongedeerd.

Klep kapot

Volgens de gemeente was het afvalluik van de container geforceerd, waardoor dat open bleef staan. "Medewerkers van de gemeente hebben de container meteen gerepareerd. Ook alle andere ondergrondse containers in de wijk zijn geïnspecteerd. Die bleken in orde", laat een woordvoerder aan Omroep Brabant weten.