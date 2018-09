Australische Madeline met down gaat up in de modellenwereld

Bij modellen denk je waarschijnlijk al snel aan perfectie. Maar de 21-jarige Madeline Stuart laat zien dat imperfectie ook perfectie kan zijn. Ze heeft het syndroom van Down en is de eerste die daarmee ooit op de catwalk heeft gestaan tijdens de New York Fashion Week. Deze week steelt ze de show in Londen tijdens de Fashion Week.

Drie jaar geleden raakte Madeline vastbesloten de modellenwereld de veranderen. Ze ging met haar moeder naar een modeshow in hun woonplaats Brisbane in Australië. Na afloop was Madeline overtuigd: "Ik wil model worden", zei ze tegen haar moeder.