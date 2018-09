Pakistaanse oud-premier Sharif al na twee maanden uit de cel

De Pakistaanse oud-premier Nawaz Sharif komt op vrije voeten. Hij werd in juli tot tien jaar cel veroordeeld vanwege corruptie. Een Pakistaans hof heeft bepaald dat hij zijn hoger beroep in vrijheid mag afwachten.

Ook zijn dochter (Sharifs politieke erfgenaam) en zijn schoonzoon, veroordeeld tot respectievelijk zeven en één jaar cel, komen op borgtocht vrij.

De veroordeling van Sharif (67) draait om de aankoop van luxe appartementen in Londen. De bezittingen van Sharif kwamen aan het licht door de onthullingen uit de Panama Papers, een serie documenten die op straat lagen na een datalek bij een Panamees trustkantoor.

Het Pakistaanse hooggerechtshof kwam vorig jaar juli tot de conclusie dat Sharif het vastgoed op frauduleuze wijze verkregen moet hebben, waarna hij gedwongen was af te treden. Volgens Sharif is er geen sprake van ongeoorloofde praktijken en is hij slachtoffer van een politiek proces.

Lange politieke carrière

Sharif speelt al decennia een prominente rol in de Pakistaanse politiek en was drie keer premier. Zij eerste termijn liep van 1990 tot en met 1993. De tweede keer was eind jaren 90, toen hij werd afgezet door het leger en tot levenslang werd veroordeeld. Die laatste straf ontliep hij na bemiddeling door Saudi-Arabië, waardoor hij uiteindelijk in 2013 nogmaals premier kon worden.

Bij de verkiezingen van deze zomer werd de Moslim-liga van Sharif, geleid door zijn jongere broer, de tweede partij van het land.