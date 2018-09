Advocaat wil met kort geding slachtoffer kinderporno beschermen

Een slachtoffer van seksueel misbruik probeert met een kort geding de strafzaak tegen de verdachte uit te stellen. Hij vindt dat het Openbaar Ministerie de verdachte ook voor andere feiten moet vervolgen.

De verdachte in de zaak wordt nu in Nederland alleen vervolgd voor misbruik. België wil de verdachte in dezelfde zaak met hetzelfde slachtoffer vervolgens berechten voor het bezit van kinderporno en het maken en verspreiden ervan.

In eerste instantie stonden alle feiten op de Nederlandse dagvaarding, maar bezit, maken en verspreiden van kinderporno zijn er door de officier van justitie weer afgehaald. Volgens de advocaat van het slachtoffer, Richard Korver, is dat gebeurd zonder overleg met zijn cliënt.

Waarom de officier van justitie dat besluit heeft genomen, komt straks aan bod in het kort geding. Daarna geeft het OM er ook een toelichting op.

Door de behandeling in twee landen krijgt het slachtoffer volgens Korver nu te maken met twee traumatische rechtszaken. Bovendien kan een rechter in Nederland tot een ander oordeel komen als het 'alleen' om misbruik gaat. Ook gaat het om feiten die in Nederland zijn gepleegd door een Nederlandse dader met een Nederlands slachtoffer, stelt Korver.

Anonieme tip

De naam van de verdachte, een man uit Krommenie, kwam naar voren tijdens onderzoek van de Belgische justitie. Bij een huiszoeking werd kinderporno aangetroffen. Later bleek dat de man mogelijk ook jongens heeft misbruikt.

Het gaat om Lars de R. die heeft meegedaan aan het programma Holland's Got Talent. Door het succes van dat programma zou hij populair zijn geworden als gitaarleraar. Twee kinderen die les van hem kregen, hebben aangifte gedaan.

Procedure

Advocaat Korver heeft al een procedure aangespannen om de verdwenen aanklachten weer op de dagvaarding te krijgen, maar de tijd dringt omdat de rechtszaak volgende week al is. Daarom is er vanmiddag een kort geding waarin de advocaat opnieuw vraagt om de dagvaarding uit te breiden met de andere aanklachten, maar ook om uitstel van de rechtszaak tot een besluit is genomen over de al lopende bezwaarprocedure.

Het kort geding dient vanmiddag om 13.00 uur.