Verkeersslachtoffers herdacht met lege stoelen

Op pleinen in Zwolle en Nijverdal hebben activisten tegen verkeersonveiligheid vandaag lege stoelen geplaatst. Ook in Arnhem, Nijmegen en Ede is dat het geval. In de provincie Overijssel staan in totaal 65 stoelen en in Gelderland 86. Ze verwijzen naar het aantal verkeersdoden dat vorig jaar in de twee provincies viel.

Het is vandaag EDWARD-Day, de Europese Dag zonder Verkeersdoden. Daar wordt in verschillende provincies bij stilgestaan.

De stoelen staan er niet alleen voor de slachtoffers; ze moeten mensen ook bewust maken van het aantal verkeersdoden en het belang van werken aan verkeersveiligheid, zegt Jolien Schuurman. Zij is namens ROV Oost-Nederland betrokken bij het initiatief dat nu voor de tweede keer in Nederland wordt georganiseerd.

"De stoelen staan er om de verkeersslachtoffers te herdenken. Het is van groot belang dat te blijven doen en de samenleving bewust te maken. Natuurlijk, dit is een emotioneel project waarbij we het de familieleden en nabestaanden vooral niet onnodig moeilijk willen maken. Het is al verdrietig en moeilijk genoeg", zegt ze bij Omroep Gelderland.