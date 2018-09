Biograaf van Jan Wolkers krijgt Nederlandse Biografieprijs

Schrijver Onno Blom heeft de Nederlandse Biografieprijs 2018 gekregen voor zijn biografie van schrijver en beeldend kunstenaar Jan Wolkers. Blom kreeg een cheque van 15.000 euro voor Het litteken van de dood. De biografie van Jan Wolkers.

De Nederlandse Biografieprijs wordt elke twee jaar uitgereikt aan de beste Nederlandstalige biografie die in de twee voorafgaande jaren bij een Nederlandse of Vlaamse uitgeverij is verschenen.

Blom begon in 2007 aan een biografie van Jan Wolkers te werken. Eerst bracht hij Zo is het genoeg. Het laatste jaar van Jan Wolkers uit. Daarna schreef hij door aan de biografie en vorig jaar promoveerde hij met Het litteken van de dood.