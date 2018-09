Vrouw die Trumps kandidaat-rechter beschuldigt wil FBI-onderzoek

De vrouw die president Trumps kandidaat voor het Hooggerechtshof beschuldigt van seksueel wangedrag wil dat de FBI een onderzoek instelt naar de zaak. Ze stelt dat als voorwaarde om zelf te getuigen voor de Senaat.

In een brief van haar advocaten aan de justitiecommissie van de Senaat staat dat een politieonderzoek een onafhankelijk oordeel mogelijk maakt over de aantijgingen aan het adres van Brett Kavanaugh. Ook staat erin dat de vrouw, de 51-jarige Christine Blasey Ford, veel steun heeft gekregen vanuit de samenleving maar dat ze ook doodsbedreigingen krijgt.

Dronken

Ford zegt dat ze begin jaren tachtig door een dronken Kavanaugh op een bed is geduwd en betast. Hij zou hebben geprobeerd haar kleren uit te trekken en zijn hand op haar mond hebben gedrukt zodat ze niet om hulp kon roepen. Ze wist naar eigen zeggen te ontsnappen toen een man die ook in de kamer was bovenop hen sprong. Aanvankelijk uitte ze de beschuldigingen anoniem, maar eind vorige week maakte ze zich kenbaar in The Washington Post.

Eerder gaf Ford, hoogleraar psychologie in Californië, te kennen dat ze bereid was te getuigen in een voor maandag geplande zitting van de Senaatscommissie. Ook Kavanaugh, die categorisch ontkent, is bereid een verklaring af te leggen voor de Senaat. Door de beschuldigingen is de zitting waarbij de commissie stemt over de benoeming van Kavanaugh (53) uitgesteld, van komende donderdag naar volgende week. Daarna zal de hele Senaat nog zijn oordeel moeten uitspreken.

Cruciale verkiezingen naderen

De Republikeinen hebben er belang bij dat de zaak zich niet te lang voortsleept. Zij willen dat de benoeming van de als conservatief bekend staande rechter rond is voordat de Senaat mogelijk verandert van samenstelling. Nu hebben de Republikeinen nog een krappe meerderheid. Bij een benoeming van Kavanaugh zouden de conservatieven de overhand krijgen in het Hooggerechtshof, met vijf tegen vier.

De Democraten hebben hun hoop gevestigd op november, als er Congresverkiezingen zijn. Binnen de partij gaan stemmen op voor een veel groter onderzoek dan de Republikeinen voorstaan. De man die destijds in dezelfde ruimte was en Ford de kans gaf te ontsnappen, wil in elk geval geen verklaring afleggen voor de Senaat. Hij zegt dat hij zelf nooit heeft gezien wat Ford beweert.

Niet aanvallen

De Republikeinen kiezen, met Trump, er vooralsnog voor om Ford niet aan te vallen. Volgens The New York Times willen ze aansturen op een conclusie dat Ford waarschijnlijk wel slachtoffer is, maar dat ze Kavanaugh verwart met de echte dader.

President Trump blijft Kavanaugh steunen. Begin deze week benadrukte hij dat de FBI Kavanaugh uitgebreid heeft doorgelicht, om eraan toe te voegen dat ook hij wil dat er duidelijkheid komt over de zaak. "Ik weet zeker dat het goed komt", zei Trump.