Veel klachten over verdwijnende apps op smart-tv's

De Consumentenbond heeft het afgelopen jaar bijna driehonderd klachten gekregen over smart-tv's van slechts enkele jaren oud, met apps die niet meer worden ondersteund. De meeste klachten betreffen de app van de NPO.

De Consumentenbond stelde in maart van dit jaar een speciaal meldpunt in voor klachten over apps van smart-tv's. Veel klachten gaan over relatief jonge toestellen van 3 tot 5 jaar oud.

Bijna de helft van het aantal melders heeft klachten over de app van de NPO, waarmee programma's kunnen worden teruggekeken. Sinds juni vorig jaar werkt deze app niet meer bij tv's van voor 2014. Ook kwamen er veel klachten binnen over de YouTube-app.

De meeste klachten gaan over tv's van Samsung, omdat dit bedrijf het grootste marktaandeel voor smart-tv's heeft. Ook werd er geklaagd over toestellen van Philips en Sony.

Bewust

Volgens Bart Combée, directeur van de Consumentenbond, kopen veel mensen bewust een smart-tv voor de apps en betalen ze daar ook voor. "Het kan toch niet zo zijn dat dan na 3 jaar het smart-tv-gedeelte niet meer goed werkt."

De Consumentenbond wil daarom dat de fabrikanten maatregelen nemen om de apps en software actueel te houden op tv's tot minstens zes jaar oud.