Filmmaker Marceline Loridan-Ivens (90) overleden

De Franse filmmaker en schrijver Marceline Loridan-Ivens is overleden. Ze is 90 jaar geworden. Loridan-Ivens was de weduwe van de Nederlandse filmmaker Joris Ivens. Ze overleed gisteren in Parijs.

In de Tweede Wereldoorlog werd ze samen met haar vader gedeporteerd naar vernietigingskamp Auschwitz. Ze was toen 15 jaar. Haar vader overleefde het kamp niet. Loridan-Ivens verfilmde haar ervaringen in 2003 in het autobiografische La Petite Prairie au Bouleaux.

Marceline Loridan trouwde in 1963 met de Nederlandse cineast Joris Ivens. Samen maakten ze verscheidene films, zoals Comment Yukong déplaça les Montagnes (Hoe Yukong de Bergen Verzette) over de laatste dagen van de Culturele Revolutie in China. Die film is met een speeltijd van ruim dertien uur een van de langste films die ooit gemaakt zijn.

Levensles

De Franse president Macron heeft op Twitter gereageerd op het overlijden van Marceline Loridan-Ivens. "Komend uit de hel van de kampen heeft Marceline Loridan-Ivens het geheim van een intens, vrolijk leven beschreven. We zijn verplicht haar getuigenis en levensles niet te vergeten", schrijft Macron.