Ombudsman wil toilet in elke trein en op elk station

Alle treinen en alle stations in Nederland moeten een toilet krijgen, zegt de ombudsman voor beter openbaar vervoer Annemarie den Toom. Vooral ouderen en zieken komen door het ontbreken ervan in grote problemen.

"We krijgen regelmatig klachten over het ontbreken van wc's op het spoor", zegt Den Toom in De Telegraaf. "Dat kan anno 2018 natuurlijk niet meer."

In de kwartaalreportage maart-juni 2018 van OV Loket, de organisatie waarbij Den Toom klachten over het ov verzamelt en behandelt, staat bijvoorbeeld een klacht over het nieuwe station in Elst waar mensen soms een uur op een trein moeten wachten en waar geen toilet is.

Ook kwamen reizigers in de problemen toen er op een zondag in april geen treinen reden tussen Boxtel en Den Bosch. Het enige toilet op het station in Boxtel is in de fietsenstalling, maar die is op zondag gesloten.

Aandoening

De grootste problemen ervaren ouderen en mensen met bijvoorbeeld een aandoening aan de blaas of darmen. Dat kan zelfs tot gevolg hebben dat deze mensen de trein mijden, schrijft de ombudsman.

Ook Freek Bos van reizigersorganisatie Rover kent die verhalen. "Wie de auto pakt vindt elke 20 kilometer wel een tankstation of restaurant waar je kunt poepen en plassen. Zo hoort het", zegt hij in de krant.

Sprinters

De NS is druk bezig met het oplossen van de toiletproblemen op het spoor. Alle nieuwe treinen hebben standaard een toilet aan boord en de 130 oude sprinters moeten in 2021 allemaal een wc hebben.

Ook op de stations is een wc volgens de ombudsman een basisvoorziening. "Het is goed dat concessieverleners, vervoerders en beheerders van stations zich hiervan bewust zijn en hiervoor maatregelen nemen", schrijft ze in de rapportage.