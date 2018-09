Steeds meer kraanvogels broeden in Nederland

Er zijn steeds meer broedende kraanvogels in Nederland. Dit jaar was er volgens de Vogelbescherming een recordaantal van 32 paren, tien meer dan vorig jaar en vier keer zoveel als in 2014.

In Drenthe en Friesland broeden de meeste kraanvogels, maar ze zijn dit jaar voor het eerst ook gezien in Noord-Brabant en Limburg.

Twaalf van de 32 broedpaartjes kregen ook echt kuikens. De Vogelbescherming heeft twintig kuikens geteld en daarvan vlogen er slechts zeven uit. Dat komt doordat er vanwege de droogte te weinig voedsel was.

Ook konden roofdieren nu makkelijker bij de nest- en slaapplaatsen komen. "Het is een teleurstellend eindresultaat", zegt de Vogelbescherming.