Glennis Grace blij met finaleoptreden: 'Voor mij is het al geslaagd'

Grace is zelf ook tevreden over haar finaleoptreden. Ze vertelt dat ze op het podium even emotioneel dreigde te worden toen ze haar zoon in de zaal zag zitten, maar zich daarna herpakte. "Dit is wat ik wil", zegt ze over de show. "De jury en het publiek hier zijn enorm goed voor me geweest."

Ze verklapt dat ze lang heeft getwijfeld over deelname aan America's Got Talent. "Echt wel een maand of zo. Het is niet iets dat je zomaar even doet. Maar ik wil altijd meer en groter, dat zit in mij. En dit is zo'n groot platform. Miljoenen mensen kijken naar je. Amerika kent je nu."