Algemene Politieke Beschouwingen in het teken van dividendbelasting

Den Haag staat vandaag en vrijdag in het teken van de Algemene Politieke Beschouwingen. De fractieleiders in de Tweede Kamer discussiƫren met premier Rutte over de hoofdlijnen van het kabinetsbeleid. Bij het debat zijn alle ministers, staatssecretarissen en Tweede Kamerleden aanwezig.

Het debat is vanaf 10.30 uur live te volgen op NOS.nl en NPO 1.

"De vennootschapsbelasting wordt lager en de dividendbelasting wordt afgeschaft", zei de koning gisteren in de troonrede. Volgens politiek verslaggever Ron Fresen zal het debat met name over dit meest omstreden plan van kabinet Rutte-III gaan vandaag.

Geen uitgestoken handen

"Als dat verhaal van de koning over 'met elkaar kunnen we het land sterker maken' ook slaat op de oppositie, heb ik slecht nieuws voor het kabinet. Daar zie je geen uitgestoken handen nog, die zullen toch echt van het kabinet moeten komen", zegt Fresen. "Want de oppositie blijft een groot punt maken van de dividendbelasting en qua koopkracht vinden ze het ook allemaal magertjes. Ze vinden ook dat er te weinig hersteld wordt van wat er in de crisisjaren is ingeleverd."

Volgens minister Hoekstra van Financiƫn is het afschaffen van de dividendbelasting juist een verdedigbaar verhaal. "Het is een gepaste maatregel die ervoor moet zorgen dat we op de lange termijn veel banen overhouden in Nederland en dat Nederland aantrekkelijk blijft voor bedrijven. Door de brexit kijken veel bedrijven waar ze het beste hun hoofdkantoor kunnen gaan plaatsen, sommigen twijfelen om naar Nederland te komen", zei de minister gisteren.

Maar volgens Fresen heeft Rutte te maken met het beeld bij de mensen dat de oppositie er graag inwrijft, namelijk dat hij eigenlijk de premier is van grote bedrijven als Shell en Unilever.

Stug volhouden

Hij verwacht dat het kabinet de maatregel niet zal intrekken en dat de oppositiepartijen daar een heel groot punt van zullen maken in het debat. "Het debat wordt natuurlijk ook weer een test in stug volhouden voor die regeringspartijen die de dividendmaatregel ook niks vinden", aldus Fresen.

"Rutte zal tegen dat beeld moeten gaan strijden." De kans bestaat dat de SGP de voorgenomen afschaffing van de dividendbelasting niet gaat steunen.

Ook de andere plannen van het kabinet zullen vandaag aan de orde komen, zoals het klimaat, de zorg en het onderwijs. Het kabinet wil dat de welvaart bij iedereen terecht gaat komen, maar dat er ook buffers worden ingebouwd voor minder goede tijden. "De signatuur van dit kabinet is liberaal, maar ook christelijk", zegt Fresen. "Het debat gaat ook over hoe we met elkaar omgaan".