Dodental orkaan Florence stijgt, overstromingen nog niet voorbij

Het dodental als gevolg van de orkaan Florence aan de oostkust van de VS is gestegen tot 35. De meeste slachtoffers, 27, vielen in de staat North Carolina. Ook South Carolina werd zwaar getroffen.

In het gebied is het inmiddels gestopt met regenen, maar toch kunnen veel evacués niet terug naar huis vanwege overstromingen. Een groot deel van de wegen is nog onbegaanbaar.

Meer dan een miljoen inwoners uit de kustgebieden hadden een evacuatiebevel gekregen, al heeft niet iedereen daar gehoor aan gegeven

30 biljoen liter

De komende dagen worden nieuwe overstromingen verwacht, omdat het waterpeil in sommige rivieren nog stijgt. Volgens de Amerikaanse weerdienst is er de afgelopen dagen 30 biljoen liter regen gevallen in North Carolina.

Zo'n 350.000 huishoudens zitten nog zonder stroom, dat waren er 1 miljoen. De schade als gevolg van de orkaan wordt geschat op zo'n 20 miljard dollar.

President Trump bezoekt het gebied later vandaag. Hij gaat naar North en South Carolina.