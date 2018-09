Glennis Grace zingt 'onbekend nummer' in finale America's Got Talent

Komende nacht is het eindelijk zover: zangeres Glennis Grace staat in de finale van America's Got Talent. Met welk nummer de zangeres de show moet gaan stelen is nog niet bekend. "Maar het is niet een nummer dat iedereen kent, dus geen Whitney Houston", verklapt haar visagiste Mifa Man.

Ook zal Glennis volgende nacht een duet zingen. "Ik heb stiekem al een beetje gehoord van wat ze gaat zingen. Niet normaal, zo mooi."

Je zou denken dat Glennis Grace strak van de zenuwen staat, zo vlak voor de liveshow waar miljoenen mensen naar zullen kijken. Maar niets is minder waar. "Ze is heel relaxt, heel rustig. Ze gaat ervoor. Ik denk dat ze heel hoog gaat scoren. Als je haar zo ziet zou je niet denken dat ze aan de finale meedoet", vertelt Man.

Uiteindelijk beslist het publiek of Glennis Grace wint. Zo denken de Amerikanen over de Nederlandse zangeres: