Prinsjesdag 2018: een positieve boodschap, maar wel met een paar grote maren

Ron Fresen: "Zoals verwacht maakte de oppositie een heel groot punt van de afschaffing van de dividendbelasting. Ook vinden ze het na jaren van crisis en inleveren wel erg mager voor de portemonnee."

Een ander thema dat vandaag uitgebreid aan bod kwam, is het vertrouwen in de politiek. Koning Willem-Alexander zei in de troonrede dat we moeten bouwen aan een hechte samenleving.

"Het kabinet realiseert zich dat er bij de uitvoering van het regeerakkoord geen vanzelfsprekende grote meerderheden zijn", zei de koning. "Er is wel de Nederlandse traditie dat we met elkaar een sterk land stap voor stap steeds beter maken. En vertrouwen in de toekomst is werk in uitvoering."