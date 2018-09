Visboer, verpleegkundige en onderwijzer: zo keken zij naar de Troonrede

Kyra Pronk is directeur van bassischool de Oostwijzer in Zoetermeer. De Oostwijzer heeft 570 leerlingen. "Ik probeerde tussendoor even naar de Troonrede te kijken, maar dat lukte niet want ik had er geen tijd voor. Dat typeert het onderwijs."

Toch heeft ze wel het stuk over onderwijs gelezen en daar is ze positief over. "Goed om te lezen dat er extra wordt geïnvesteerd in onderwijs. Dat er aandacht is voor salarisverhoging en werkdrukverlichting."

Pronk is nog wel kritisch: "Het eerste wat ik denk is: hoeveel en wanneer? Het is namelijk eerder beloofd, maar uiteindelijk duurt het jaren voor je er iets van merkt. Dus eerst zien, dan geloven."