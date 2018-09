Arrestaties voor steekpartij in Zwolse speeltuin

De politie heeft twee mensen aangehouden voor de steekpartij in een speeltuin in Zwolle, waarbij zondag een 35-jarige man zwaargewond raakte. De arrestanten zijn een vrouw van 21 en een 24-jarige man uit Dalfsen. Een jongen van 17 die in de nacht na de steekpartij werd aangehouden, is vrijgelaten.

Volgens buurtbewoners was het slachtoffer de vader van een kind dat in de speeltuin was. De dader zou op een bankje een joint hebben opgestoken. Toen de vader hem daarop aansprak, zou de man hebben uitgehaald met een mes.

Uit het politieonderzoek kwamen de man en vrouw uit Dalfsen naar voren. Daarop werd de eerder aangehouden jongen vrijgelaten.

De vrouw zou een valse verklaring hebben afgelegd om de aanhouding van de man te voorkomen, meldt RTV Oost. De man wordt verdacht van poging tot doodslag. Hoe het met het slachtoffer gaat, heeft de politie niet bekendgemaakt.